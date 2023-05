Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche am Nachmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Roche 280,65 EUR

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 281,00 CHF. Bei 279,35 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 282,85 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 317.064 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 356,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.05.2022 erreicht. Gewinne von 26,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2023 (256,05 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,88 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 323,80 CHF für die Roche-Aktie aus.

Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite standen 16.244,00 CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.783,00 CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2023 19,39 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

