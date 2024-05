Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 225,10 CHF zu.

Um 15:53 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 225,10 CHF nach oben. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 226,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 224,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 491.510 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,41 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Abschläge von 5,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,82 CHF belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 262,56 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 17,94 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Börse Zürich: SMI beginnt Mittwochssitzung im Plus

Gewinne in Europa: So steht der STOXX 50 am Montagmittag

Gewinne in Zürich: SMI legt zum Handelsstart zu