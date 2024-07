Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Nachmittag

10.07.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 246,90 CHF zu.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 246,90 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 247,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 244,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 227.713 Roche-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 277,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 10,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 13,77 Prozent sinken. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,77 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 260,30 CHF für die Roche-Aktie aus. Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 17,76 CHF je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Verluste in Zürich: SMI verliert zum Ende des Dienstagshandels Verluste in Zürich: SLI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

