Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

10.08.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 265,90 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 09:05 Uhr 0,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 266,45 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 28.661 Roche-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 335,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 26,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 256,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,70 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 315,89 CHF für die Roche-Aktie aus. Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,64 CHF in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Roche-Investition eingebracht SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Roche-Investment abgeworfen Roche-Aktie etwas tiefer: Fehlende Corona-Einnahmen belasten Pharmakonzern Roche weiter

