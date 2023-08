Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag gestärkt

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 266,50 CHF zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 266,50 CHF. Bei 266,90 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 96.701 Roche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.11.2022 auf bis zu 335,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 26,02 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 256,05 CHF. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 4,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 315,89 CHF aus.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.445,00 CHF umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,62 CHF in den Büchern stehen haben wird.

