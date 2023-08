Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 266,90 CHF nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 266,90 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 267,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 190.253 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 335,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 25,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 256,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 4,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 315,89 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,62 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

