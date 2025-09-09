Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt am Vormittag Vortagesniveau
Die Aktie von Roche zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 269,90 CHF zeigte sich die Roche-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 269,90 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 270,40 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 269,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 269,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 23.614 Roche-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. 16,27 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 14,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,77 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 275,14 CHF angegeben.
Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,88 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
