Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 269,90 CHF zeigte sich die Roche-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 269,90 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 270,40 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 269,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 269,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 23.614 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. 16,27 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 14,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,77 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 275,14 CHF angegeben.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,88 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

