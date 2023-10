Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 251,85 CHF zu.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 251,85 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 253,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 251,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231.417 Stück gehandelt.

Bei 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 33,35 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 243,75 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 310,30 CHF für die Roche-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 26.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.445,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,62 CHF je Aktie aus.

