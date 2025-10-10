Roche Aktie News: SPI Aktie Roche stabilisiert sich am Mittag

Kurs der Roche

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 293,80 CHF.

Die Roche-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 293,80 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 294,10 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 292,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 294,00 CHF. Bisher wurden heute 151.623 Roche-Aktien gehandelt.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,81 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 231,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 26,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 284,41 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,68 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

