Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 239,40 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 239,70 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 238,05 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 21.582 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 10.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 333,30 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 28,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 230,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 303,30 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,46 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

