Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt Stellung am Freitagmittag

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Bei der Roche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 238,00 CHF.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 11:49 Uhr bei 238,00 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 239,70 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 237,75 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 238,05 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116.743 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2022 bei 333,30 CHF. 40,04 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 2,98 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 303,30 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,44 CHF je Aktie aus.

