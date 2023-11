Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 236,15 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 236,15 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 236,15 CHF. Mit einem Wert von 238,05 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 292.652 Aktien.

Bei 333,30 CHF erreichte der Titel am 10.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,14 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 230,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 303,30 CHF.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,44 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Donnerstagshandel in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus

Freundlicher Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain