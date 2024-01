Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 253,65 CHF.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 253,65 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 254,15 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 253,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 253,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 14.400 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 297,95 CHF. 17,47 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,78 CHF je Roche-Aktie aus.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,55 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Gewinne in Zürich: Anleger lassen SMI schlussendlich steigen

Optimismus in Zürich: SLI bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus