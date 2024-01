Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 253,35 CHF abwärts.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 253,35 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 253,30 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 253,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 95.470 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 297,95 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 17,60 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 230,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 8,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 289,78 CHF.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,55 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

