Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 251,30 CHF nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 251,30 CHF ab. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 251,05 CHF. Bei 253,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 257.700 Roche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 297,95 CHF erreichte der Titel am 18.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 18,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 230,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 8,12 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,78 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,55 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

