Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 240,45 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 240,45 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 240,60 CHF. Bei 239,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 57.766 Roche-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 222,75 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 7,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,70 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 263,50 CHF.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.244,00 CHF im Vergleich zu 14.742,00 CHF im Vorjahresquartal.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,95 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Starker Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende schwächer

Freundlicher Handel: SPI-Börsianer greifen zu