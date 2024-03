Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 240,65 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 11:48 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 240,80 CHF. Bei 239,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 289.110 Roche-Aktien.

Bei 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,98 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 222,75 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,44 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 263,50 CHF aus.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 17,95 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

