Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zieht am Vormittag an

11.04.24 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 225,10 CHF.

Das Papier von Roche konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 225,10 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 225,10 CHF aus. Bei 223,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 36.175 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 217,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 3,60 Prozent sinken. Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,75 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 263,50 CHF. Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Umsatzseitig wurden 16.244,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Roche 14.742,00 CHF umgesetzt. Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Roche. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,83 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Mittwochshandel in Zürich: SLI beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone Zurückhaltung in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Minus STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester

