Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 227,10 CHF zu. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 228,90 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 223,10 CHF. Zuletzt wechselten 564.684 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (293,55 CHF) erklomm das Papier am 06.06.2023. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 22,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2024 (217,00 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,75 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 263,50 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 17,83 CHF je Aktie.

