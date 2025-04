Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Roche im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 243,60 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 243,60 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 246,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 245,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.298 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,82 Prozent hinzugewinnen. Am 04.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF. Abschläge von 12,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,94 CHF ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 285,88 CHF je Roche-Aktie aus.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 20,63 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

