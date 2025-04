Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Freitagmittag nach

Roche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 241,90 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Roche-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 241,90 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 239,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 245,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 308.605 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 29,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 212,90 CHF fiel das Papier am 04.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 11,99 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,94 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 285,88 CHF an.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,63 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Aktien von Novo Nordisk, Merck, QIAGEN & Co. unter Druck - Zölle treffen Sektor hart

Novo Nordisk-Aktie in Rot: Novo Nordisk verliert eine Führungskraft

Börse Zürich in Rot: SPI tief im Minus