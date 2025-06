Kursentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

11.06.25 16:09 Uhr

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 270,00 CHF an der Tafel.

Mit einem Wert von 270,00 CHF bewegte sich die Roche-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 272,00 CHF aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 269,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 270,40 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 173.560 Stück gehandelt. Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,91 CHF belaufen. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 279,75 CHF. Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,07 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren bedeutet Formycon-Aktie springt hoch: Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar erhalten Roche-Aktie stabil: Brustkrebs-Mittel Itovebi steigert Überlebenschancen

