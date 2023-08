Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Roche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 266,45 CHF.

Um 09:06 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 266,45 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 266,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 266,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 23.516 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 335,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 26,05 Prozent zulegen. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,05 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 315,89 CHF für die Roche-Aktie.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,62 CHF fest.

