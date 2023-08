Aktienentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag stabil

11.08.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Roche zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 266,90 CHF.

Werbung

Mit einem Kurs von 266,90 CHF zeigte sich die Roche-Aktie im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 267,65 CHF aus. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 266,15 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 266,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 98.194 Roche-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 02.11.2022 auf bis zu 335,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 25,83 Prozent wieder erreichen. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 256,05 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 4,07 Prozent Luft nach unten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 315,89 CHF je Roche-Aktie aus. Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Roche 16.445,00 CHF umgesetzt. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Roche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,62 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Roche-Investition eingebracht SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Roche-Investment abgeworfen Roche-Aktie etwas tiefer: Fehlende Corona-Einnahmen belasten Pharmakonzern Roche weiter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche AG (Genussschein) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images