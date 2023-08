Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 265,05 CHF nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 265,05 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 264,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 266,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 198.035 Roche-Aktien.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. 26,71 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,05 CHF am 28.03.2023. Mit Abgaben von 3,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 315,89 CHF.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 16.244,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 16.445,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,62 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

