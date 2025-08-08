DAX24.066 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1654 +0,1%Öl65,98 -0,5%Gold3.366 -1,0%
Aktienkurs aktuell

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag im Plus

11.08.25 09:24 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag im Plus

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 248,50 CHF zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
247,10 CHF 0,70 CHF 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 09:07 Uhr 0,9 Prozent. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 248,50 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 246,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 48.210 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Mit Abgaben von 6,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 275,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,93 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Roche-Aktie abwärts: So reagiert Roche auf Trumps Schweiz-Zölle

Roche-Aktie: Roche Augenmittel Susvimo überzeugt auf Fachkongress in Langzeitstudie

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
mehr Analysen