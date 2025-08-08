Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 248,50 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 09:07 Uhr 0,9 Prozent. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 248,50 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 246,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 48.210 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Mit Abgaben von 6,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 275,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,93 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

