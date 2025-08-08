DAX24.056 -0,4%ESt505.331 -0,3%Top 10 Crypto16,62 +2,3%Dow44.029 -0,3%Nas21.471 +0,1%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1595 -0,5%Öl66,67 +0,5%Gold3.346 -1,5%
Aktienkurs aktuell

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche fällt am Nachmittag

11.08.25 16:09 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 246,10 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
245,70 CHF -0,70 CHF -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 246,10 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 244,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 246,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 255.885 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 27,51 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie aus.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,93 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

