Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Roche. Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 256,70 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr bei 256,70 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 258,40 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 256,60 CHF. Mit einem Wert von 257,85 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116.373 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 23,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 249,80 CHF ab. Abschläge von 2,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 312,56 CHF.

Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2023 18,64 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

