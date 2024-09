Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag billiger

11.09.24 09:24 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 268,00 CHF abwärts.

Wer­bung

Das Papier von Roche befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 268,00 CHF ab. Bei 266,30 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 266,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 34.010 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 288,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,54 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 20,56 Prozent sinken. Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,83 CHF je Roche-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 270,89 CHF. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,05 CHF je Roche-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer Handel in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben Handel in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Verluste

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images