Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 267,50 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 267,50 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 267,90 CHF. Bei 267,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 16.662 Stück.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,77 CHF ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie aus.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,88 CHF in den Büchern stehen haben wird.

finanzen.net

