Roche Aktie News: SPI Aktie Roche reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 266,90 CHF zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 266,90 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 267,90 CHF. Bei 267,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 155.331 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 17,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 231,90 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 13,11 Prozent sinken.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,77 CHF je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 275,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Roche dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,88 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

