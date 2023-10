Aktie im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Mittag an Boden

11.10.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 255,60 CHF zu.

Die Roche-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 255,60 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 256,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 252,85 CHF. Bisher wurden via SIX SX 139.648 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Bei einem Wert von 335,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 31,40 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (243,75 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 4,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 308,30 CHF. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal. Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Roche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,63 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain Handel in Zürich: SMI letztendlich in Grün

