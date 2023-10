Roche Aktie News: SPI Aktie Roche macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 254,50 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 256,65 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 252,85 CHF. Zuletzt wechselten 306.509 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 335,85 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 24,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 243,75 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 4,22 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 308,30 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,63 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

