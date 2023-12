Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 253,50 CHF bewegte sich die Roche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 253,50 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 254,65 CHF aus. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 252,55 CHF ein. Bei 253,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 279.804 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 308,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 17,83 Prozent niedriger. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 230,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 8,92 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 290,89 CHF für die Roche-Aktie.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,59 CHF fest.

