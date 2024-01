Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Roche

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 252,50 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 252,50 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 253,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 252,85 CHF. Bisher wurden via SIX SX 64.170 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 297,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 18,00 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 230,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 9,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,78 CHF je Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,55 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

