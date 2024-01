Aktie im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Nachmittag ins Plus

12.01.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 253,05 CHF zu.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 253,05 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 254,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 252,85 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 281.126 Stück. Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 297,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 15,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 230,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 9,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,78 CHF. Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 01.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,55 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SLI aktuell: SLI liegt im Plus Handel in Zürich: SMI verbucht nachmittags Abschläge Börse Europa: So steht der STOXX 50 am Nachmittag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images