Roche Aktie News: SPI Aktie Roche legt am Mittag zu

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 226,60 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,45 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,75 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 260.389 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 22,81 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 222,75 CHF. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 1,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,79 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 284,00 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 26.04.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – ein Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 14.742,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,32 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Schwacher Handel: SPI gibt schlussendlich nach

Schwacher Handel in Zürich: SPI am Freitagnachmittag in der Verlustzone

Freitagshandel in Zürich: SMI fällt am Freitagmittag