Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Nachmittag

12.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 226,80 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 226,80 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 227,45 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,75 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 428.655 Stück gehandelt. Bei 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 222,75 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 1,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,79 CHF belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 284,00 CHF. Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz wurden 16.244,00 CHF gegenüber 14.742,00 CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 24.07.2025. Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,32 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Schwacher Handel: SPI gibt schlussendlich nach Schwacher Handel in Zürich: SPI am Freitagnachmittag in der Verlustzone Freitagshandel in Zürich: SMI fällt am Freitagmittag

