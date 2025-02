Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 290,60 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 290,60 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 291,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 289,50 CHF. Zuletzt wechselten 201.783 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 292,10 CHF erreichte der Titel am 06.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,52 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.05.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 36,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,96 CHF aus. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 282,71 CHF.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Roche die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,68 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

