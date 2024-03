Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 243,25 CHF.

Um 11:49 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 243,25 CHF zu. Die Roche-Aktie legte bis auf 243,55 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 242,70 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 382.904 Stück.

Bei 293,55 CHF markierte der Titel am 06.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 20,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 222,75 CHF am 09.02.2024. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 8,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,69 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 263,50 CHF für die Roche-Aktie.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Roche einen Umsatz von 14.742,00 CHF eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 17,93 CHF im Jahr 2024 aus.

