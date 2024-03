Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Dienstagnachmittag zu

Roche im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 244,80 CHF.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 244,80 CHF zu. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 245,15 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 242,70 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 743.161 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2023 auf bis zu 293,55 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 19,91 Prozent zulegen. Am 09.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 222,75 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 9,01 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,69 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 263,50 CHF angegeben.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 17,93 CHF je Roche-Aktie.

