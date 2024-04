Roche Aktie News: SPI Aktie Roche behauptet sich am Freitagnachmittag

Blick auf Roche-Kurs

Die Aktie von Roche zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 226,10 CHF.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 226,10 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 226,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 224,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 224,60 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 413.512 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2024 auf bis zu 217,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 4,02 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,77 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 263,50 CHF für die Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – ein Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 14.742,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 17,89 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

