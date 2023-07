Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag stabil

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 264,85 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 264,85 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 265,15 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 263,85 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 263,85 CHF. Bisher wurden via SIX SX 40.700 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 21,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,05 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 317,56 CHF.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Roche die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 19,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

