Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Mittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 245,60 CHF.

Um 11:48 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 245,60 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 245,00 CHF. Bei 245,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 97.407 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 27,77 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 5,58 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,93 CHF je Roche-Aktie.

