Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Donnerstagvormittag fester

So bewegt sich Roche

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 254,90 CHF.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 254,90 CHF zu. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 255,05 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 254,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 21.941 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 335,85 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 31,76 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 243,75 CHF. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 4,37 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 308,30 CHF aus.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,66 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SLI am Mittag steigen

SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Mittag Zuschläge

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 legt mittags zu