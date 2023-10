Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 255,20 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 255,75 CHF an. Bei 254,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.965 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 31,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 243,75 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 4,49 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 308,30 CHF.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.445,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,66 CHF je Roche-Aktie.

