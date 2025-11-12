DAX24.389 +1,3%Est505.788 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,62 -0,8%Gold4.123 -0,1%
Aktienkurs im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag freundlich

12.11.25 09:22 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag freundlich

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 289,30 CHF zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
288,40 CHF -0,30 CHF -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 289,30 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 290,30 CHF. Bei 290,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 41.457 Roche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,47 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 19,84 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,89 CHF je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 267,71 CHF an.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 19,74 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

