Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag stabil

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 288,90 CHF an der Tafel.

Mit einem Kurs von 288,90 CHF zeigte sich die Roche-Aktie im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 290,30 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 288,00 CHF. Mit einem Wert von 290,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 164.443 Roche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,62 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,89 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 267,71 CHF angegeben.

Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,74 CHF je Aktie aus.

