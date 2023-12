Roche Aktie News: SPI Aktie Roche stabilisiert sich am Vormittag

Roche im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 254,45 CHF.

Mit einem Wert von 254,45 CHF bewegte sich die Roche-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 254,45 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 253,45 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 253,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 34.411 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,50 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 21,24 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,90 CHF am 31.10.2023. Mit Abgaben von 9,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 290,89 CHF aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,58 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

