Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 254,85 CHF nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 254,85 CHF zu. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 255,80 CHF an. Bei 253,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 168.701 Stück gehandelt.

Am 13.12.2022 markierte das Papier bei 308,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 21,05 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 230,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 290,89 CHF an.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,58 CHF fest.

